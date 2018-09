“الشياطين الحمر” يقدمون عرضا خياليا لضم فاران

المتوسط:

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض خيالي لضم بطل العالم الفرنسي رافاييل فاران من فريق ريال مدريد الإسباني، لكن الملكي لا يبدو متحمسا كثيرا.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو”، الأربعاء إن النادي الملكي رفض عرضا مقدما من قبل الشياطين الحمر لضم المدافع فاران قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وتابعت أن الفريق الإنجليزي قدم عرضا قيمته 112 مليون يورو للحصول على فاران، إلا أن مسؤولي الريال قرروا التمسك باللاعب ورفض أي عرض يقدم له.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن هذا العرض كان سيجعل اللاعب أغلى مدافع في تاريخ لعبة كرة القدم.

ومايزال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يطالب إدارة مانشستر يونايتد بالتفاوض من جديد مع اللاعب، حيث يرغب في ضم مدافع قوي الفترة المقبلة.

