كيتا: أحتاج وقتا للتأقلم مع لاعبي “الريدز”

أكد لاعب الوسط الغيني لنادي ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا، أنه يحتاج وقتا للتأقلم مع أجواء الدوري الممتاز لكرة القدم، ليظهر استحقاقه مبلغ الـ52 ميلون جنيه إسترليني (63 مليون دولار)، الذي دفعه “الريدز” ثمنا لضمه إلى صفوفه من لايبزيغ الألماني.

وقال اللاعب ابن الـ 23 عاما، الذي يتوقع أن يشارك أساسيا أمام توتنهام هوتسبر، الأحد، في المرحلة الـ5 من الدوري بعدما بقي على مقاعد الاحتياط ضد ليستر سيتي في المرحلة السابقة، أنه من الطبيعي للاعب يأتي من دوري مختلف، أن يحتاج إلى وقت للتأقلم.

وكان ليفربول ضم كيتا إلى صفوفه الموسم الماضي من لايبزيغ، إلا أنه التحق بصفوف فريقه الجديد في هذا الموسم.

وقال كيتا: “أخبرني العديد من اللاعبين القادمين من دول أخرى للعب في الدوري الإنجليزي أنهم احتاجوا إلى الوقت للتأقلم، وهذا الأمر يتوقف على الظروف الخاصة بكل لاعب”.

وتابع: “قد يكون اللعب في البريمرليغ أمرا صعبا، لكني متحمس جدا للعب هنا، ليس فقط من أجل نفسي وزملائي، بل من أجل الفريق”، مشددا على أنه حظي بـ “الدعم من الجميع من حولي، لذا أنا أعطي كل شيء يمكنني من التكيف مع الفريق سريعا”.

وكيتا هو أغلى لاعب خط وسط ضمه فريق المدرب الألماني، يورغن كلوب، وهو يشدد على رغبته في تقديم المزيد في موسمه الأول.

وقال: “أنا من النوع الذي يعتقد أنه اذا سجلت 8 أهداف في موسم واحد، فإن هدفي التالي تسجيل 9 أهداف في الموسم الذي يليه. هذه هي العقلية التي أتمتع بها”.

ومضى قائلا: “الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف كثيرا عن بقية الدوريات التي لعبت فيها، والجميع يعرفون أن الأمر سيكون صعبا، الا إني سأبذل قصارى جهدي لتحطيم أرقامي التي أتطلع إليها. أنا متحمس جدا”.

