إسبانيا تكثف جهودها للفوز بتنظيم مونديال 2030

تسعى إسبانيا جاهدة إلى الفوز بشرف تنظيم مونديال 2030، سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك في ملف ثلاثي مع المغرب والبرتغال.

وقالت صحيفة صحيفة “آس” الإسبانية إن مسؤولين عقدوا اجتماعا بحضور رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، لبحث إمكانيات ترشح إسبانيا لاستقبال مونديال 2030.

ونصت هذه الإمكانيات التي ناقشها الطرفان على جزأين: أن تنظم إسبانيا وحدها البطولة أو تقدم ملفا مشتركا يجمعها بالمغرب والبرتغال.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفضل الاقتراح الثاني، وهو الدخول في ملف مشترك، حتى يرفع حظوظه ويضمن فوزه بشرف احتضان مونديال 2030.

وتعتبر زيارة إنفانتينو إلى إسبانيا ثاني زيارة رسمية له إلى البلاد في أقل من شهرين، بعد حضوره في 24 يونيو الماضي، الجمعية العمومية الأولى للاتحاد الإسباني مع روبياليس، وشهدت أيضا حضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

جدير بالذكر أن إسبانيا استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 1982.

