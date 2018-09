غرامة 65 ألف دولار ومنع من القيادة لـ20 شهرا لحارس مرمى فرنسا

المتوسط:

قضت محكمة وستمنستر في لندن الأربعاء بمنع حارس منتخب فرنسا ونادي توتنهام الإنجليزي من قيادة السيارات لمدة 20 شهراً بعدما اعترف بقيادته تحت تأثير أكثر من ضعفي كمية الكحول المسموح بها الشهر الماضي. ذات المحكمة أمرت كذلك بتغريم الحارس الفائز بكأس العالم 2018 مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار أمريكي).

وأوقفت الشرطة البريطانية لوريس (31 عاماً) في لندن الشهر الماضي بعدما قاد سيارته باتجاه عدد من المركبات المتوقفة على جانب الطريق قبل أن يعدل اتجاهه ويخالف المرور مرة أخرى بتخطيه لإشارة حمراء.

وقضى لوريس ليلة كاملة في أحد مخافر الشرطة بلندن قبل أن يواجه اتهامات رسمية بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وقال محامي لوريس إن ما حدث لموكله شكّل “وقوع في الخطيئة” بعد 40 يوماً فقط من قيادته منتخب بلاده للفوز باللقب الأغلى كروياً.

ولم يشارك لوريس بمباريات توتنهام ومنتخب فرنسا منذ بدء الموسم الجديد نظراً لتعافيه من إصابة في الفخذ.

