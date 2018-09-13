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ركلات الجزاء .. عنوان قمة الكرة السودانية 

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم المريخ قمة مباريات الدوري السوداني لكرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت على استاد الخرطوم في مباراة مؤجلة ضمن الجولة الثانية .

افتتح المريخ أهداف المباراة منذ الدقيقة الحادية عشر عن طريق أحمد آدم من علامة الجزاء ، قبل أن يضيف أحمد التش ثاني أهداف الفريق الأحمر والأصفر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وقبل نهاية المباراة بست دقائق قلص الهلال الفارق عن طريق وليد الشعلة من علامة الجزاء ايضا لتنتهي المباراة بفوز المريخ في مباراة مثيرة.

ليواصل المريخ صدارته لدوري الأضواء برصيد اثنين وعشرين نقطة فيما تجمد رصيد الهلال عند ثمانية عشر نقطة منقوصا من مباراتين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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