مصر في دور الثمانية ببطولة العالم لفرق السيدات للاسكواش

حققت مصر فوزها الثالث فى ختام دور المجموعات لبطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات وتأهلت بذلك إلى دور الثمانية للبطولة التى تستضيها مدينة داليان الصينية، خلال الفترة من 11 حتى 16 من الشهر الجارى.

وتغلب نوران جوهر على أنيكا فايسا بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11 /1، و11/2، و11/1، فى مباارة استغرقت 13 دقيقة.

وفازت نور الشربينى، على نيلى هاتشك بثلاثة أشواط مقابل لا شىء، بنتيجة 11/7، و11/2، و11/5، فى مباراة استغرقت 18 دقيقة.

وأخيرا فازت رنيم الوليلى، على سسكايا بن هارد بثلاثة أشواط بلا شىء، بنتيجة 11/6، و11/6، و11/2.

يشارك فى البطولة 16 منتخبا قسمت إلى أربع مجموعات وتقع مصر على رأس المجموعة الأولى التى تضم أستراليا وألمانيا وكندا.

ويعد المنتخب المصرى المرشح الأول للفوز بالبطولة فى ظل صدارته للتصنيف العالمى لمنتخبات السيدات.

