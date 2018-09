كشف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن ما يدور بينه وبين زميليه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وشدد ماني على الدور الكبير الذي يبذله فيرمينو وصلاح في هجوم الفريق ما يساعده على إحراز الكثير من الأهداف.

وقال النجم السنغالي في تصريحات نقلها موقع “بليتشر ريبورت”: “الجميع يتحدث بشكل مستمر عني أنا ومحمد صلاح، دون أن يلتفتوا إلى أن السبب في انتصارات الفريق هو أننا فريق جماعي وقوتنا في اللعب الجماعي دون أن يكون هناك نجم واحد يعول عليه الفريق في كل شيء”.

وتابع ماني: “لدينا عنصر ثالث في هجوم الفريق مميز جدا ويبذل مجهودا كبيرا وهو فيرمينو الذي يبذل كل ما في وسعه من أجل مساعدتي أنا ومحمد صلاح على إحراز الأهداف”.

The post مانى: اللعب الجماعي كلمة السر في نجاح ليفربول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية