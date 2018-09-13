ودية للأهلي طرابلس وسلامة خارج القائمة

يخوض الأهلي طرابلس مساء اليوم سادس مبارياته الودية في معسكره التدريبي بالقاهرة تحت قيادة المدرب المصري ايهاب جلال.

وسيواجه الأهلي الخميس، نظيره المقاولون العرب، فيما سبق له خوض عدة مباريات ودية للوقف على إمكانيات اللاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وعلمت 218 أن المدرب إيهاب جلال قد استبعد المدافع علي سلامة نهائيا من قائمة الأهلي طرابلس في حين لم يُفصح المصدر عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستبعاد.

وبهذا القرار سيكون سلامة ثاني مُدافع في الفريق يتم استبعاده من قائمة جلال بعد الجزائري علي قشي.

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