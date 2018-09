المتوسط:

يواجه فريق الأهلي طرابلس نظيره فريق المقاولون العرب ضمن مبارياته الودية استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويقود الأهلي طرابلس المدرب المصري ايهاب جلال، ويفاوض جلال لاعب الزمالك المحترف معروف يوسف لضمه لصفوف الفريق.

