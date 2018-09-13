الصداقة يجدد عقد مدربه التونسي المنصف العرفاوي

شحات 13 سبتمبر 2018 (وال)- أعلن نادي الصداقة شحات الوافد الجديد للدوري الأضواء “الممتاز”، عن تمديد عقد مدربه التونسي المنصف العرفاوي لموسمين .

هذا وسيستمر بذلك المدرب التونسي في موقع المسؤولية حتى عام 2020، وذلك للإشراف على تدريبات الفريق الأول بالنادي لكرة القدم .

وجاء هذا التعاقد الذي جرى أمس الأربعاء؛ بعد أن اتفق الطرفان بصورة نهائية ورسمية على بنود العقد المبرم بينهما، نظير ما قدمه المدرب الموسم الماضي مع الفريق الأول ومساهمته بنسبة كبير في عودة الفريق إلى مصاف فرق الدوري الممتاز بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً .

وسيباشر المدرب التونسي المنصف العرفاوي مهامه مع الفريق يوم السبت المقبل على أرضية ملعب النادي، لاسيما وأن الصداقة قد جدد الثقة في العديد من لاعبي الموسم الماضي، وذلك بتعاقده معهم لتعزيز تشكيلة الفريق الموسم المقبل، بالإضافة إلى تعاقد النادي مع عدد من اللاعبين الجدد، ليكونوا دعامة أساسية للفريق الأول في استحقاق البطولة المحلية .

يذكر أن المدرب التونسي المنصف العرفاوي؛ كانت له العديد من المحطات الناجحة في الدوري الليبي، حيث سبق للمدرب أن قاد فرق النصر، والأهلي طرابلس، والنجمة، وبنغازي الجديدة، والتعاون، وأما في تونس فقد درب المنصف العرفاوي فرق أولمبي الباجي، والصفاقس، ومستقبل قابس، ومستقبل المرسى، بالإضافة إلى قوافل قفصة، وترجي جرجيس، ومستقبل ولد الليل، والنجم بن الخلاد .

والمسيرة التدريبية للمدرب كانت ناجحة حتى في بلدان الخليج، حيث تولى الإشراف على فريق الخليج الإماراتي، والشمال القطري، والوطني السعودي، والمحرق البحريني، وعمل مديراً فنياً في أكاديمية بن عمر الجزائري، وأشرف على تدريبات فريق لافال أحد فرق الدرجة الثانية الكندي . (وال – شحات ) س أ / ر ت

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