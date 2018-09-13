ساسي يحطم رقم قياسي محلي في السباحة

أخبار ليبيا24- خاص

تألق سباح المنتخب الليبي محمد ساسي في أول ظهور له في فئة الكبار خلال البطولة الأفريقية للسباحة والمُقامة حاليا ًفي الجزائر.

و حقق ساسي رقمًا ليبياً قياسياً في سباق 100 متر حرة بزمن قدره 55:81 ثانية محرزاً الترتيب السادس في مجموعته، ليصبح أول سباح ليبي محلي يحقق هذا الإنجاز.

وسيخوض سباح المنتخب الليبي منافسات سباق 50 متر حرة يوم السبت المقبل.

ومن جهته أكد ساسي أنه يعمل على مواصلة التألق وتحقيق نتائج إيجابية في مشاركته الأولى والظهور بأفضل مستوى.

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