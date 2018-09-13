 نادي الاتحاد يعقد اجتماعا للاستعداد للموسم الجديد

اجتمعت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد لكرة القدم، لمناقشة أهداف الفريق للموسم الجديد، والاستعداد للاستحقاقات الآتية.

وعرضت إدارة النادي لأهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، منها استكمال تسجيل اللاعبين لضمان جهوزيتهم للموسم الجديد، وجميع الاستحقاقات المحلية والأفريقية

كما قيّم مديرُ كرة القدم المعسكرَ الذي أقامَه الفريق الأول في تونس، والانتدابات الجديدة، والطاقم الفني الجديد.

كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع الأمنية التي أثّرت على الفريق، فحفزوا جميع الأعضاء طالبين منهم العمل الجدّي، وبذلَ المزيد من الجهد لتحسين أداء النادي على جميع المستويات

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