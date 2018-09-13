خصم 3 نقاط من رصيد كييفو في الدوري الإيطالي بسبب قضية تزوير

قررت المحكمة الوطنية بالاتحاد الإيطالي خصم 3 نقاط من رصيد فريق كييفو فيرونا ببطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بعد مرور 3 مراحل على انطلاق المسابقة.

وفقاً لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن المحكمة الوطنية قررت خصم 3 نقاط من رصيد كييفو فيرونا بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قيمتها 200 ألف يورو، بعدما تمت إدانة إدارة النادي في قضية أرباح وهمية وحسابات بنكية مزيفة.

وأضاف الموقع أنه تمت معاقبة لوكا كامبيديللي، رئيس نادي كييفو فيرونا، بالإيقاف لمدة 3 أشهر، بعد الاتهامات التي وجهت له بوضع أرباح وهمية بخزينة النادي، فضلا عن إيقاف 4 من مستشاريه، لمدة شهر و15 يومًا أيضًا.

وكان كييفو فيرونا يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد مرور 3 جولات، وأصبح رصيده الآن -2.

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