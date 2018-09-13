اللافي يقترب من مغادرة نادي الشباب السعودي

أكدت مصادر مقربة من اللاعب الدولي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الشباب السعودي أن اللاعب يقترب من فسخ عقده مع النادي بقرار صادر من الفيفا.

وأوضح وكيل اللاعب أن عدم رغبة النادي السعودي في استمرار اللافي تستوجب دفع الشرط الجزائي لعدم وجود موافقة من اللاعب لتحويل عقده لبند الاستثمار.

وكان وكيل اللاعب قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي الفيفا بعد وضع موكله في قائمة الاستثمار بالنادي السعودي مما جعل المحترف الليبي مؤيد اللافي قريبا من الحصول على قرار فسخ عقده مع نادي الشباب.

يذكر أن الدولي مؤيد اللافي انضم إلى صفوف الشباب السعودي الموسم الماضي بعقد يمتد ثلاث سنوات قادما من نادي الأهلي طرابلس.

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