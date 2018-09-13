الإصابة تبعد لوريس عن توتنهام عدة أسابيع

أكد نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الخميس أن حارسه الدولي الفرنسي هوغو لوريس سيغيب “عدة أسابيع” عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ.

وغرد توتنهام، ثالث الدوري في الموسم الماضي خلف قطبي مانشستر، سيتي ويونايتد، عبر “تويتر” قائلا “هوغو لوريس غير جاهز وسيغيب عدة أسابيع”، مشيرا إلى أن هذه الإصابة حرمت حارس منتخب فرنسا من المشاركة الأسبوع الماضي في المباراتين ضد ألمانيا (صفر-صفر) وهولندا (2-1) ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

من جانبه، أوضح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تونتهام في مؤتمر صحافي أن “لوريس سيخضع لفحوص أخرى من أجل تحديد خطورة الإصابة وتطورها”.

ويأتي الإعلان عن غياب لوريس في فترة حرجة بالنسبة لفريقه قبل لقاء القمة السبت مع ليفربول، وقبل أيام من الانتقال إلى ميلانو للقاء إنتر الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستمر غياب لوريس الذي لم يشارك أيضا قبل فترة التوقف الدولي، في المباراة التي خسرها توتنهام أمام واتفورد 1-2، في فترة حرجة أيضا على الصعيد الشخصي بالنسبة إلى حارس وقائد المنتخب الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان لوريس (31 عاما و104 مباريات دولية) أدين الأربعاء بتجميد رخصة السوق لمدة 20 شهرا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه استرليني (65 ألف دولار) لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

لكن هذه الإدانة لن تكلفه نزع شارة قائد توتنهام منه، وقال بوكيتينو “أنه أول من أسف لما حدث، وكل ما حدث ليس جيدا، وهو لا يشعر بأنه في حال جيدة”.

وأضاف المدرب الارجنتيني “لقد اعتذر، لقد كان رجلا وتقبل خطأه وأقر به. الكل يخطئ، لقد ارتكب خطأ وهو يعاني”، موضحا “بالتأكيد لوريس سيبقى قائد الفريق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية