رسميًا.. الإصابة تبعد لوريس عن مباريات توتنهام هوتسبير

أعلن فريق توتنهام هوتسبي الانجليزي، اليوم الخميس، أن حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس سوف يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب معاناته من إصابة الفخذ.

وغاب قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا، خلال لقاء الفريق اللندني أمام واتفورد في المرحلة الماضية ببطولة الدوري، كما تم استبعاده من مباراتي منتخب بلاده أمام ألمانيا وهولندا الأسبوع الماضي.

وتم معاقبة لوريس صاحب الـ31 عامًا بمنعه من قيادة السيارات لمدة 20 شهرا بالإضافة لغرامة قدرها 50 ألف جنيه استرليني أمس الأربعاء، بعد اعترافه بالقيادة وهو مخمور في العاصمة البريطانية لندن.

كما أعلن توتنهام على موقعه الألكتروني الرسمي أن لاعب وسط الملعب ديلي آلي سيغيب أيضا عن مباراة الفريق أمام ضيفه ليفربول على ملعب ويمبلي بعد غد السبت، بسبب إصابته في أوتار الركبة، التي أجبرته على عدم إكمال مباراة منتخب انجلترا الودية أمام نظيره السويسري أول أمس الثلاثاء.

