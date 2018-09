بسبب مخالفات مالية.. غرامة مالية وخصم 3 نقاط من كييفو فيرونا

المتوسط:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي كييفو وتغريمه 200 ألف يورو في محاكمة رياضية تتعلق بمخالفات مالية.

وفرضت المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر بحق لوكا كامديلي رئيس كييفو بينما تلقى أربعة مسئولين أخرين عقوبات أقل.

ووجهت اتهامات لكييفو بالتلاعب في الميزانية السنوية للنادي من أجل المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المواسم الثلاثة الماضية.

وبات رصيد كييفو حاليا سالب نقطتين بعد خصم النقاط الثلاث.

