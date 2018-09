المتوسط:

امتدح ماوريسيو بوكتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، هاري كين، مهاجم الفريق مؤكدًا على ثقته في قدراته.

وقال بوكتينو في تصريحات نشرتها مجلة فور فور تو: “الأمر الأهم هنا هو الثقة، ونحن نثق في قدرات كين، لاشك في أنه واحد من أفضل المهاجمين في انجلترا وأوروبا، عودته للتسجيل مرة أخرى مسألة وقت لا أكثر، وسيظهر عندها مستواه الحقيقي”.

وتابع: “بالطبع لا أشعر بخيبة أمل في مستواه، هاري لاعب كبير للغاية، وفي كل موقف يتوقع منه الجميع أن يقدم أداءً مختلفًا، لهذا تأتي جميع التوقعات والانطباعات مختلفة عن الآخرين”.

The post بوكتينو: عودة هاري كين للتسجيل مسألة وقت لا أكثر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية