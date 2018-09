جاريث بيل لاعب الشهر فى ريال مدريد

المتوسط:

فاز الدولي الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس الماضي في الفريق، نظرًا لمستواه المميز الذي ظهر عليه رفقة الميرنجي مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن الجماهير اختارت بيل لحصد جائزة الأفضل في أغسطس، وذلك عبر حسابات النادي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتسلّم بيل الجائزة، اليوم الخميس، في مقر تدريبات النادي، قبل مران الفريق المدريدي، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

يذكر أن الجناح الويلزي، صاحب الـ29 عامًا، خاض 3 مباريات رفقة النادي الملكي، بواقع مواجهتين في الليجا، ومباراة في كأس السوبر الأوروبية، مسجلًا هدفين وصنع مثلهما.

