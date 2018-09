جاري نيفيل يوجه رسالة قاسية لبوجبا

المتوسط:

تحدث جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن مستقبل الدولي الفرنسي بول بوجبا، وإمكانية رحيله عن ملعب “أولد ترافورد”، خلال الفترة المقبل، في ظل توتر علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت لاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، بإمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني، أو العودة مجددًا إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت صحيفة «التايمز» تصريحات نيفيل، قائلًا: “بوجبا لاعب موهوب، لكنني أريد أن أرى منه مزيدا من التناسق والقيادة”.

وأضاف: “بصراحة باعتباري مشجعا، جزء مني يقول إنه لا يوجد أحد أكبر من هذا النادي، فأنا لست مهتمًا بالناس الذين ينظرون إلى اتجاهات أخرى”.

ووجه نيفيل رسالة مباشرة لبوجبا، قائلًا: “بوجبا إذا رغبت في الرحيل، حسنًا دعنا نقوم بذلك؛ لأن الأمور في مانشستر يونايتد ستظل على ما يرام، لا تقلق بشأن ذلك”.

وتابع: “أما بالنسبة لموقف النادي، لو كنت مكان الإدارة لفعلت مثلهم وتتبعت سياسة بوجبا ليس للبيع، عليهم حماية حقوقهم واسترداد المبلغ الذي دفعوه للتعاقد معه”.

وأتم: “إذا كنت لا أزال لاعبًا في غرفة ملابس الشياطين الحمر، سأوجه نصيحة شخصية لبوجبا، وأقول له من الواضح أنك تريد أن تلعب في مكان آخر لكن كن محترفًا، لا تكن شخصًا يُنظَر إليه على أنه مُرتزق أو متمرّد، لست بحاجة إلى القيام بذلك”.

