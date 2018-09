اتحاد الكرة المصري يجدد أزمته مع محمد صلاح

المتوسط:

مرة أخرى افتعل الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة مع الدولي الوطني محمد صلاح، بعد أن خلف وعده له، بعدم استخدام صورته تسويقيًا خلال معسكراته الدولية مع المنتخب الوطني الأول.

وتداولت صورة بين متابعي صلاح، عبر «تويتر» لإعلان منشور عبر صفحة خاصة بأحد محال الحلويات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدم صورة صلاح من حفل ترشحه للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وكان المنتخب قد أقام حفلة لمحمد صلاح بعد اختياره ضمن قائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، في معسكر مباراة النيجر الأخيرة.

وتداول المتابعين أحاديث عن تبعية محل الحلويات المعلن عنه لكرم كردي، عضو اتحاد الكرة، والذي استغل صورة صلاح مع «تورتة» احتفاله في التسويق لمنتجاته على طريقة التهنئة بنوع من التحايل على مومو.

