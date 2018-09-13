3 شخصيات تجسد دور ماردونا في فيلم

بدأت شركة “أمازون برايم فيديو” في مشروع فيلمها الجديد والذي يتناول قصة حياة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، حيث سيتبادل على تجسيد دور أسطورة الأرجنتين ثلاث شخصيات سيمثلون مراحل زمنية مختلفة.

وقالت الشركة إن (نازارينو كازيرو، وخوان بالامينو ، ونيكولاس جولدشميت) سيجسدون دور مارادونا في الفيلم الذي سيتناول حياته داخل وخارج الملعب، حيث من المفترض أن يبرز الإنتاج القادم لأمازون حياة دييغو كإنسان.

يشار إلى أن أمازون أنتجت قبل أسابيع قليلة فيلما يروي كواليس تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخة لاقت استحسانا ورواجا كبيرا.

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