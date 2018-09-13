مواجهات مثيرة في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ سيبدأ الوداد المغربي حملة الدفاع على لقبه عندما يحل ضيفا على وفاق السطيف الجزائري

أما وصيف النسخة الماضية وصاحب أكثر عدد من الألقاب الأهلي المصري فيسعى إلى أن يعود من جديد لمنصات التتويج بعد غياب استمر لخمس سنوات، والبداية ستكون بمواجهة حوريا كوناكري الغيني ،، في مباريات السبتستدور لحساب الدور نفسه، مباراة تونسية خالصة عندما يحلّ النجم الساحلي ضيفا على الترجي في ملعب رادس، وتختتم ذهاب دور الثمانية بمباراة تي بي مازيمبي زبرميرو دي اوغستو

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