قفل مطار معيتيقة يتسبب في تأجيل نهائيات ليبيا للسلة تحت 18 عام

بنغازي 13 سبتمبر 2018 ( وال ) – قررت لجنة المسابقات العامة في الاتحاد الليبي لكرة السلة تأجيل نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاماً، والتي كان مقرر إقامتها في الخامس عشر من هذا الشهر، وذلك في قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيدي ورئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي للعبة صالح الجماعي”بالنظر إلى الأوضاع الحالية التي تشهدها العاصمة طرابلس فقد قررنا تأجيل نهائيات ليبيا تحت 18 عاماً لكرة السلة إلى حين إشعار آخر”.

وتابع الجماعي في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية “من أهم أسباب التأجيل هو إقفال مطار معيتيقة في طرابلس مما وضعنا في موقف صعب”.

وأضاف نائب رئيس المكتب التنفيدي قائلاً ” صحيح أننا أجلنا النهائيات والتي تعد آخر مسابقات الموسم الماضي لكرة السلة لكن عندما نستقر على موعد محدد سنوافي كل الوسائل الإعلامية بذلك.

وأذكر الجماعي:”ستشارك في هذه البطولة والتي تعد على مستوى ليبيا تحت 18 عاماً في كرة السلة فرق الأهلي بنغازي، والنصر، والمدينة، وخالد بن الوليد، والشباب العربي، واليرموك”.( وال – بنغازي ) س أ/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال