هل تراجع برشلونة عن التعاقد مع نجم أياكس؟ 

بعد أن تقدم برشلونة بعدة عروض لضم نجم الفريق فرينكي دي يونغ نادي أياكس أمستردام وتم رفضها، قالت تقارير صحفية أسبانية ان دي يونغ بات يشعر بالقلق لأنه لم يتلق اتصال من الإدارة الكتالونية تقريبا منذ أسابيع مما يعني أن إدارة البرشا ربما غيرت رأيها في التعاقد مع اللاعب الهولندي بعد الرفض المتكرر من ناديه.

ودفع هذا التصرف من برشلونة اتجاه دي يونغ عدة أندية أوروبية للدخول في مفاوضات معه وعلى رأسها باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وتوتنهام.

ورجحت بعض الصحف أن يطلب أياكس مبلغا ماليا يتراوح بين 70 و75 مليون يورو الصيف المقبل، للتخلي عن خدمات دي يونغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية