اعتمد مدرب واتفورد، الإسباني خافي جارسيا، قاعدة جديدة مع فريقه، حيث قرر تغريم لاعبيه 100 جنيه إسترليني، عن كل دقيقة تأخير على التدريبات.

وقال مهاجم واتفورد، تروي ديني، في تصريحات لشبكة (بي بي سي)البريطانية، إن “اللاعبين كانوا يحددون القواعد والغرامات، لكن هذا العام سيضع المدرب الغرامات، وأسوأها يتمثل في فرض 100 جنيه إسترليني غرامة عن كل دقيقة تأخير على المران”.

