بات المدافع الدولى المصرى أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون ، أكثر المدافعين فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى “تشامبيونشيب”، استخلاصًا للكرة من المنافسين.

وذكر موقع “هو سكورد” العالمى المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، أنه لا يوجد أى مدافع نجح فى استخلاص الكرة من لاعبى الخصم أكثر من أحمد حجازى فى الموسم الحالى من المسابقة حتى الآن برصيد 30 مرة.

The post أحمد حجازى يتفوق على مدافعى تشامبيونشيب برقم قياسى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية