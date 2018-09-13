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“نيفيل” يحذر كلوب من استنزاف قوة مثلث الرعب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وقال جارى نيفيل فى تصريحات لصحيفة “التايمز” الانجليزية، “ليفربول يستعد لخوض العديد من المواجهات النارية خلال فترة زمنية قصيرة، وعلى يورجن كلوب الحذر من استنزاف قدرات الثلاثي الهجومي للفريق، لاسيما وأن طريقة لعب ليفربول تحمل الطابع الهجومى”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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