“نيفيل” يحذر كلوب من استنزاف قوة مثلث الرعب

وقال جارى نيفيل فى تصريحات لصحيفة “التايمز” الانجليزية، “ليفربول يستعد لخوض العديد من المواجهات النارية خلال فترة زمنية قصيرة، وعلى يورجن كلوب الحذر من استنزاف قدرات الثلاثي الهجومي للفريق، لاسيما وأن طريقة لعب ليفربول تحمل الطابع الهجومى”.

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