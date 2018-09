“قاسم باشا”: لا نفرط في “تريزيجيه” مقابل 50 مليون دولار

أكد حسن حلمى أوكسوز، رئيس نادى قاسم باشا التركى، بقاء النجم المصرى محمود تريزيجيه، ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى، موضحاً أن العرض المقدم من نادى الريان القطرى لضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو قوبل بالرفض.

وقال أوكسوز، فى تصريحات لموقع “ yenisafak ” التركى، “لا يمكننا الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه فى الفترة الحالية، حتى لو تلقينا عرضاً بـ50 مليون دولار”.

وأضاف، “نسعى لإنهاء مشوارنا فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى فى المراكز المؤهلة للبطولات الاوروبية الموسم المقبل، حققنا بداية مثالية فى الدورى هذا الموسم، وعلينا أن نواصل العمل من أجل تحقيق هدفنا المنشود”.

