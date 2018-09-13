ليبيا تشارك بسباحين في البطولة الأفريقية 13 للسباحة بالجزائر

الجزائر-العنوان

المنتخب الليبي للسباحة في البطولة الأفريقية الثالثة عشر لسباحة العموم المقامة في الجزائر خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال سباحين اثنين.

وتأتي مشاركة المنتخب بهذا العدد البسيط، نظرا لقلة الإمكانيات وغياب الدعم، وذلك رفقة نائب رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، نوري الخبولي.

ويشارك السباح محمد ساسي في السباحة القصيرة أحواض في 50 حرة و100 حرة و50 فراشة و50 ظهر، فيما يشارك السباح حماد الفلاح في السباحة الطويلة مياه مفتوحة في 5 كلم.

في غضون ذلك، يشارك رئيس الاتحاد الليبي للسباحة والغوص، عصمان القنين، على هامش هذه البطولة اجتماع للاتحاد الأفريقي للسباحة، وكذلك اجتماع اتحاد المغرب العربي للسباحة، والذي تم تجميده منذ أكثر من 5 سنوات وسيعاد تفعيله من خلال هذا الاجتماع واختيار رئيس جديد.

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