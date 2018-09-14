شارك مع 3 منتخبات من دون مخالفة قانونية!

لطالما كانت شروط المشاركة في منافسات كرة القدم صارمة للغاية، حيث يُمنع أي لاعب قام بارتداء قميص المنتخب الوطني الأول لبلد ما من الانتقال لبلد آخر، وقد واجه هذه المشكلة عدد من اللاعبين مؤخرا مثل “منير حدادي” الذي لم تنجح محاولاته في اللعب مع منتخب المغرب بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إسبانيا المشارك في النهائيات.

لكن لاعبا واحدا فقط استطاع أن يلعب لثلاث منتخبات مختلفة وفي بطولة كبرى مثل كأس العالم، بسبب أحداث سياسية تشرّع له مسألة التنقّل بدون مخالفة لقوانين الفيفا.

ديان ستانكوفيتش واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ فريقي “إنتر ميلانو ولاتسيو” في الدوري الإيطالي الممتاز، والذي دافع عن قميص “يوغوسلافيا” في كأس العالم المقامة في فرنسا عام 1998 والتي ودّعت البطولة أمام هولندا.

ولكن تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى عدة دول أعطاه الضوء الأخضر ليصبح لاعباً في منتخب “صربيا والجبل الأسود” الذي شارك معه في كأس العالم 2006 في ألمانيا

وفي نفس العام، انفصلت صربيا عن “مونتنيغرو” ليكون لستانكوفيتش خيار اللعب لدولة ثالثة، وقد اختار بلاد نشأته “صربيا” قبل أن يعتزل في عام 2013 بعد مسيرة حافلة جعلته ضمن أفضل 125 لاعبا في تاريخ كرة القدم، إضافة إلى كونه أفضل لاعب في تاريخ صربيا على الإطلاق

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