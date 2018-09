نجم أتليكو مدريد شرط “زيدان” لتولى تدريب مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية عدة أن مدرب ريال مدريد السابق زيد الدين زيدان، طرح على إدارة مانشستر يونايتد، بعض المطالب من أجل قيادة الفريق الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صحيفة “آس” الإسبانية أن الفرنسي زيدان طلب من مديري مانشستر يونايتد ضم مواطنه أنطوان جريزمان، الذي يلعب حاليا مع أتليكو مدريد الإسباني، في أول صفقة يشرف عليها من أجل قبول عرض النادي.

ونقلت صحف فرنسية عن زيدان قوله إنه يرغب في التعاقد مع جريزمان حتى لو كلف الأمر إدارة مانشستر يونايتد دفع الشرط الجزائي للاعب ومقداره 200 مليون يورو.

وتصاعدت التوقعات في الآونة الأخيرة بانتقال زيدان إلى مانشستر يونايتد لقيادته، بعد فشل البرتغالي جوزيه مورينيو في تحسين الأمور في ملعب أولد ترافورد، وسط حديث عن رغبة إدارة النادي في “إقالته”.

