مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14- 9 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 14- 9- 2018، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، ونستعرض أبرز المباريات التي تقام بتوقيت القاهرة، وأبرزها مواجهة الأهلي وحوريا الغيني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

حوريا الغيني × الأهلي – السادسة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

وفاق سطيف الجزائري × الوداد البيضاوي المغربي – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

هويسكا × رايو فاليكانو – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوروسيا دورتموند × آينتراخت فرانكفورت – على قناة beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس × رين – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6

باريس سان جيرمان × سانت إيتيان – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

جالطة سراي × قاسم باشا “تريزيجيه” – السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى اليوم

برمنجهام سيتي × وست بروميتش ألبيون– التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

النصر × الفيصلي – السادسة إلا ثلث مساء

الفيحاء × الشباب – السادسة إلا ربع مساء

أحد × الأهلى “محمد عبد الشافى، عبد الله السعيد” – السابعة والنصف مساء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية