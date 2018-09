“سامي الجابر” مستشاراً للهيئة العامة للرياضة

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، إعفاء سامي الجابر، من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليفه مستشارا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولا عن العلاقات الدولية.

وغرد آل الشيخ على صفحته بتويتر: “بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية”.

وأضاف: “كما تم تكليف الأمير محمد بن فيصل، رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال. كل التوفيق لهما”.

وكان الجابر قد تولى رئاسة نادي الهلال في أبريل الماضي، وحقق “الزعيم” في فترة رئاسة الجابر “السوبر السعودي”.

