كلوب عن مواجهة توتنهام: أخطاء اللقاء الأخير كانت نقطة تحول للريدز

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن المباراة المرتقبة أمام توتنهام المحدد لها غداً السبت بملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، “مباراة الموسم الماضي بملعب ويمبلي كانت صعبة للغاية، ارتكبنا العديد من الأخطاء التي ساهمت في تسجيل توتنهام لـ 4 أهداف، تلك المباراة كانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة لنا، حيث تمكننا من تحقيق الفوز على ماريبور السلوفيني بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا بعد ذلك”.

وأكد المدير الفني لنادي ليفربول على اقتراب المدافع الكرواتي ديان لوفرين من العودة للمشاركة في المباريات، موضحاً أن لوفرين لم يكن المخطئ الوحيد في مباراة ويمبلي، قائلاً، “كان بإمكاني تغيير 5 أو 6 لاعبين آخرين ضد توتنهام، لم أحكم يوما على لاعب بسبب 20 دقيقة من حياته،

وعن سياسة التدوير بين اللاعبين قال كلوب، “سنلعب المباراة القادمة وسنرى، يجب علينا أن اللعب بأفضل ما لدينا، فأنت دائماً ترغب في الحصول على أفضل فريق. بالطبع يجب علينا المداورة، يجب أن نكون مستعدين، سنلعب 7 مباريات في 23 يوماً، تشعر وكأن لديك 500 مباراة! عندما يكون لديك عديد من اللاعبين يمكنك الاختيار منهم”.

وعن تصريحات جارى نيفيل نجم مانشستر يونايتد المعتزل والتي طالب خلالها يورجن كلوب بالتركيز في مسابقة الدوري الانجليزي فقط وتجاهل دوري أبطال أوروبا، قال مدرب ليفربول، “كيف يمكن أن أفعل هذا؟ يجب أن يخبرني كيف أفعل ذلك، ألعب بالصف الثاني في دوري الأبطال؟ يجب أن نلعب كرة القدم”.

تابع، “التركيز على منافسة واحدة لا يمكن أن يحدث إلا إذا كنت قد خرجت بالفعل من الأخرى، أو كنت على وشك الخروج، لا أعتقد أن جارى نيفيل قد قال حتى دعوا مانشستر سيتي يفوز بدوري الأبطال إن الجلوس في مكتب والتحدث عن كرة القدم يختلف عن أداء المهمة”.

وعن سر غياب فابينيو عن المشاركة في مباريات ليفربول، قال كلوب، “لا أحب المقارنة بين اللاعبين ولكن كانت لدينا أسئلة مشابهة حول روبيرتسون وتشامبرلين، لذلك، لا توجد مشكلة على الإطلاق، إنه مليء بالرغبة ويريد المشاركة، لكنه العمل الذي يجب القيام به في بعض الأحيان، يستغرق الأمر بعض الوقت”.

وكان ليفربول تلقى هزيمة قاسية أمام توتنهام بنتيجة 1 – 4 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي” في الدور الأول، بينما انتهت مباراة الدور الثاني التي أقيمت بملعب “آنفيلد” بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويتقاسم ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع ناديي تشيلسي وواتفورد بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، بينما يمتلك توتنهام 9 نقاط.

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