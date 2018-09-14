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خماسية نصراوية في مرمى الوحدة العربية 

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب فريق النصر حامل لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي على فريق الوحدة العربية بخمسة أهداف لهدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي.

افتتح أهداف النصر إبراهيم العجيل منذ الدقيقة الخامسة ليضيف أحمد الهرام ثاني أهداف بطل الدوري في الدقيقة الخامسة والعشرين ليضيف الهدفين الثالث والرابع عن طريق بو خريص والمحترف أميدو ليقلص الوحدة العربية الفارق في آخر عشر دقائق من اللقاء قبل أن يختتم علي عز الدين الخماسية النصراوية.

الجدير بالذكر بأن المباراة هي الأولى للنصر استعداداً للموسم الكروي الجديد وخوض منافسة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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