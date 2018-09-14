اخبار الرياضة

طرابلس وبنغازي في نهائي الصالات بمصراتة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بمدينة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة شيخ الشهداء عمر المختار الثانية لكرة القدم داخل الصالات لموسم ألفين وسبعة عشر ألفين وثمانية عشر بمواجهتين في اليوم الافتتاحي

وشهدت المباراة الأولى تفوق منتخب طرابلس على منتخب الجبل الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، أما في اللقاء الثاني فحقق منتخب بنغازي الفوز على منتخب مصراتة بسبعة أهداف مقابل أربعة في مباراة مثيرة .

وستختتم البطولة مساء اليوم عندما يتواجه منتخب طرابلس مع نظيره منتخب بنغازي في المباراة النهائية على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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