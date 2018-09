اليوم.. طرابلس وبنغازي في نهائي الصالات بمصراتة

المتوسط:

انطلقت بمدينة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة شيخ الشهداء عمر المختار الثانية لكرة القدم داخل الصالات لموسم 2017/ 2018 بمواجهتين في اليوم الافتتاحي.

وشهدت المباراة الأولى تفوق منتخب طرابلس على منتخب الجبل الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أما في اللقاء الثاني فحقق منتخب بنغازي الفوز على منتخب مصراتة بسبعة أهداف مقابل أربعة في مباراة مثيرة.

وستختتم البطولة مساء اليوم عندما يتواجه منتخب طرابلس مع نظيره منتخب بنغازي في المباراة النهائية على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

