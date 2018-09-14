فالايس يحسم المرحلة الـ18 من طواف إسبانيا

حسم الدرّاج البلجيكي يلي فالايس المرحلة الثامنة عشر من طواف إسبانيا للدراجات ليستمر الصراع مشتعلا بين سايمون بيتس وأقرب مطارديه الإسباني أليخاندرو بالبيردي.

وتمكّن فالايس من التفوق على النرويجي سيفين أريك بيستروم ليحقق أول فوز له بمرحلة من سباق كبير طيلة مسيرته، بعدما تفوق على بطل العالم بيتر ساجان في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة مائة وستة وثمانين كيلو مترا.

وأنهى الإسباني أليخاندرو بالبيردي المرحلة في المركز السادس عشر، متفوقاً على البريطاني سايمون بيتس بثلاثة مراكز، ويتقدم البريطاني في الصدارة بفارق ضئيل يبلغ خمس وعشرين ثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية