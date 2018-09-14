اخبار الرياضة

بونوتشي كان مطلوبا في أولد ترافورد

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم عودته إلى فريقه السابق يوفنتوس في أغرب صفقات الموسم الحالي، وإقفال الصفقة ، إلا أن الصحافة الإنجليزية لم تقفل الحديث عن بونوتشي بنشرها ما أسمته فشل مانشستر يوناتد في ضمّ الدولي الإيطالي من ميلان قبل أن يخطفه اليوفي.

صحيفة “ذا صن” نشرت تقريرا عن بونوتشي أكدت فيه اهتمام جوزيه مورينهو مدرب الشياطين الحمر باللاعب، إذ كان يرغب في ضمّه لتدعيم الدفاع، قبل أن يخطفه اليوفي ويعيده من جديد، ويأتي تناول هذه الصفقة من قبل الصحيفة لما أسمته الفشل في ضمّ المطلوبين، ذاكرةً فشل اليونايتد أيضا في وقت سابق ضمَ الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد، ودييغو غودين من أتلتيكو مدريد

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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