بونوتشي كان مطلوبا في أولد ترافورد

رغم عودته إلى فريقه السابق يوفنتوس في أغرب صفقات الموسم الحالي، وإقفال الصفقة ، إلا أن الصحافة الإنجليزية لم تقفل الحديث عن بونوتشي بنشرها ما أسمته فشل مانشستر يوناتد في ضمّ الدولي الإيطالي من ميلان قبل أن يخطفه اليوفي.

صحيفة “ذا صن” نشرت تقريرا عن بونوتشي أكدت فيه اهتمام جوزيه مورينهو مدرب الشياطين الحمر باللاعب، إذ كان يرغب في ضمّه لتدعيم الدفاع، قبل أن يخطفه اليوفي ويعيده من جديد، ويأتي تناول هذه الصفقة من قبل الصحيفة لما أسمته الفشل في ضمّ المطلوبين، ذاكرةً فشل اليونايتد أيضا في وقت سابق ضمَ الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد، ودييغو غودين من أتلتيكو مدريد

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