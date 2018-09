«النصر» يدك «الوحدة العربية» بخماسية في ودية بنغازي

المتوسط:

تغلب فريق النصر حامل لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي على فريق الوحدة العربية بخمسة أهداف لهدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي.

افتتح أهداف النصر إبراهيم العجيل منذ الدقيقة الخامسة ليضيف أحمد الهرام ثاني أهداف بطل الدوري في الدقيقة الخامسة والعشرين ليضيف الهدفين الثالث والرابع عن طريق بو خريص والمحترف أميدو ليقلص الوحدة العربية الفارق في آخر عشر دقائق من اللقاء قبل أن يختتم علي عز الدين الخماسية النصراوية.

الجدير بالذكر بأن المباراة هي الأولى للنصر استعداداً للموسم الكروي الجديد وخوض منافسة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

