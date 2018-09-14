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«النصر» يدك «الوحدة العربية» بخماسية في ودية بنغازي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تغلب فريق النصر حامل لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي على فريق الوحدة العربية بخمسة أهداف لهدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي.

افتتح أهداف النصر إبراهيم العجيل منذ الدقيقة الخامسة ليضيف أحمد الهرام ثاني أهداف بطل الدوري في الدقيقة الخامسة والعشرين ليضيف الهدفين الثالث والرابع عن طريق بو خريص والمحترف أميدو ليقلص الوحدة العربية الفارق في آخر عشر دقائق من اللقاء قبل أن يختتم علي عز الدين الخماسية النصراوية.

الجدير بالذكر بأن المباراة هي الأولى للنصر استعداداً للموسم الكروي الجديد وخوض منافسة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لا نصر ولا فوز
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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