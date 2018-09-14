اخبار الرياضة

تونس مسرحا لمباراة المنتخب الوطني ونيجيريا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الدكتور جمال الجعفري: إنّ مباراة الإياب بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري، ستدور في تونس، ولكن الجعفري أكد أن الملاعب لم تُحدد بعد، إذ إنّهم يملكونَ ثلاثَ خيارتٍ وهي: ملعب الطيب المهيري في صفاقس، وملعب مصطفى بن جنات في المنستير، وملعب الشاذلي زوين في تونس العاصمة.

كما أكد رئيس اتحاد الكرة أنه كان يُفضِّل أن تدور المباراة في الجزائر على ملعب عشب صناعي؛ لأن فرسان المتوسط يجيدون اللعب على هذه الأرضية، ولكن يبدو أن الإطار الفني اختارَ تونس بدلاً من الجزائر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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