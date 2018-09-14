الأهلي طرابلس يجتاز سادس مبارياته التحضيرية

تغلب الأهلي طرابلس ودياً على فريق المقاولون العرب المصري بهدف نظيف ضمن معكسره التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة، ستعدادا لخوض دور الاثنين والثلاثين من بطولة الأندية العربية.

وسجل اللاعب سالم عبلو هدف الأهلي الوحيد ليحقق الأهلي فوزاً جديداً في سادس مبارياته التي يخوضها في معسكره في مصر بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال تحضيراً لملاقاة الوداد المغربي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري .

وعاد الحارس محمد نشنوش لتشكيلة الأهلي إضافة إلى المهاجم أنيس سلتو بعد تمثليهم منتخبنا الوطني في جنوب إفريقيا وخوضهم مباراة الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

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