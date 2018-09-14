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اللافي: الفيفا ستفصل قي قضية مؤيد

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رياض اللافي وكيل أعمال اللاعب الدولي مؤيد اللافي في تصريحات لـ218 أن نادي الشباب تقاعس في إعطاء شقيقه مستحقاته المالية، مُشيراً إلى أن الخلاف بدأ عندما أجرى فريق الشباب السعودي معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم الجديد في البرتغال إذ تحجج الشباب بالفيزا لعدم التحاق اللافي.

وأكد رياض أن مؤيد قد تحصل بالفعل على الشنغن بطريقة خاصة ولكن النادي أبلغه أن الإدارة تريد المواصلة مع مؤيد ولكن المدير الفني للفريق يرفض ذلك ويسعى لانتداب لاعبين جدد.

وفي الوقت ذاته، أكد رياض اللافي أن محاميه أخذ الإجراءات اللازمة بانتظار أن تفصل الفيفا في القضية.

وأكد اللافي أن شقيقه تلقى عدة عروض مشيرا في الوقت ذاته أن هذه العروض ستتزايد بعد إعلان فسخ تعاقده مع الشباب السعودي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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