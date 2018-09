باريس سان جيرمان يؤكد غياب نيمار أمام سانت إتيان

المتوسط:

أكد نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي غياب مهاجمه البرازيلي نيمار عن مباراة الفريق ضد سانت اتيان اليوم الجمعة على ملعب “بارك دي برانس” في المرحلة الخامسة من الليغ1.

وخلت قائمة من 19 لاعبا نشرها النادي الباريسي في موقعه الرسمي في تويتر من اسم نيمار، في حين تضمنت اسم اللاعبين الجديدين القادمين في فترة الانتقالات الصيفية، وهما المدافع الإسباني خوان برنات والمهاجم الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ.

وسبق للألماني توماس توخيل أن أعلن في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن “لايفين كورزاوا هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن المباراة ضد سانت إتيان بسبب خضوعه لعملية جراحية في ظهره الأربعاء.

لكن توخيل أشار إلى أن الثلاثي البرازيلي في الفريق تياغو سيلفا ونيمار وماركينيوس تدربوا بشكل طبيعي الخميس، وعن إمكانية مشاركتهم ضد سانت إتيان، قال: “يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانوا يشعرون بالتعب من عدمه، لكن لا أعتقد بأن لديهم أي مشكلة”.

وكان اللاعبون الثلاثة شاركوا فجر الأربعاء مع منتخب بلادهم الذي فاز على نظيره السلفادوري وديا بخماسية نظيفة.

ويستعد النادي الباريسي لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأخير في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

