غوارديولا: أرغب في تدريب أحد المنتخبات في المستقبل

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن رغبته بتدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل من دون أن يحددها.

وقال غوارديولا البالغ 47 عاما في مقابلة مع برنامج “أونيفرسو فالدانو” الشهير: “يمتلكني الفضول بشكل دائم لمحاولة تدريب أحد المنتخبات الوطنية، إذا سنحت لي الفرصة أود أن أكون مدربا لأحد المنتخبات الوطنية”.

ولم يقم غوارديولا بتسمية منتخب محدد لكنه عبر عن استمتاعه بالتدريب خارج بلاده، بقوله: “تعلم اللغات، والتعرف على الثقافات، والسفر ورؤية أماكن جديدة هي أمور جميلة لي ولعائلتي”.

لكن غوارديولا اعترض على فكرة تدريب منتخب التانغو مع محاوره الأرجنتيني خورخي فالدانو الذي سجل أحد أهداف بلاده في نهائي مونديال 1986 ضد ألمانيا الغربية (3-2)، حيث قال: “لا ، بالطبع ليس هناك”، مشيرا إلى المتطلبات الكثيرة لتلك الوظيفة.

وأشرف غوارديولا على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة، فقاده إلى 14 لقبا بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا واثنان في دوري الأبطال، في أوج فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده معه في 2021 إلى لقب ثان في البريميرليغ، بعدما حصد رقما قياسيا الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.

