بعد اتهامه بالتزوير.. مودريتش يسدد مبلغا ضخما للضرائب الإسبانية

قرر الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد، دفع غرامة لمصلحة الضرائب الإسبانية بعد اتهامه بتزوير بعض الأوراق الخاصة بالسنة المالية لعام 2012.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيبفو” أن مودريتش دفع غرامة تقدر بـ 1.2 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية بسبب اتهامه بالتزوير.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي دفع في إسبانيا قيمة الضرائب بداية من 31 أغسطس حتى 31 ديسمبر فقط، عندما وقع للفريق الملكي، والشهور الباقية كان عليه أن يسددها في إنجلترا، المكان الذي كان يلعب به قبل مجيئه إلى إسبانيا.

واعتبرت مصلحة الضرائب أن مودريتش كان عليه دفع قيمة الضرائب السنوية كاملة في إسبانيا، معتبره هذا تلاعبا بـ 1.2 مليون يورو، وطالبت الوكالة اللاعب بدفع المبلغ عن طريق إجراءات إدارية، وبالفعل قام اللاعب بدفع المبلغ المطلوب مع تقديم التماس ضد هذا القرار.

