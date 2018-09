تتويج منتخب مصر لـ”شباب اليد” بطلا لكأس الأمم الإفريقية

المتوسط:

توج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 20 سنة، بقيادة طارق محروس، المدير الفني، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حقق الفوز على نظيره التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (٣٠-٢٢).

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخبنا الوطني بنتيجة (١٥-١٢).

وحقق المنتخب الوطني الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، أمام كل من نيجيريا بنتيجة (39-27)، وغينيا (47-21)، وأنجولا (29-17)، والمغرب (30-20)، والجزائر (28-18)، واليوم على تونس (٣٠-٢٢).

وأقيمت البطولة في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 7 منتخبات، هي: “مصر وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا وأنجولا وغينيا”، وشهدت تأهل كل من مصر وتونس ونيجيريا إلى منافسات بطولة كأس العالم العام المقبل بإسبانيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني: “عمرو فتحي رئيسا للبعثة، علاء السيد رئيسة لجنة المنتخبات القومية”، واللاعبون: “خالد عصام وعبد الرحمن طه وعبد العزيز إيهاب وعبد الرحمن حميد وخالد وليد وشهاب عبد الله وسيف الدرع وأحمد راضي وأحمد كمال وأحمد هشام ومحسن رمضان وحازم ممدوح وعمر سامي وعمر خالد وأحمد هاني وحسن أحمد ومحمد زين”.

