فوز حوريا الغيني على الأهلي المصري بدوري الأبطال

خسر فريق الأهلي المصري أمام نظيره حوريا كوناكري الغيني بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الغيني ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم حسم التأهل في مباراة العودة والتي ستقام مساء السبت المقبل بالقاهرة حيث يحتاج الأهلي لنتيجة الفوز فقط وبأي نتيجة للعبور لدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وكان الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، أحمد فتحي، ساليف كوليبالي، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، حسام عاشور، إسلام محارب، ناصر ماهر، وليد سليمان، وليد أزارو.

فريق حوريا بدأ ظهوره الأول في المباراة عن طريق تسديدة قوية من ايسانتي في الدقيقة 43 تمر أعلى مرمى الشناوي.

وليد أزارو عاد لتهديد مرمى فريق حوريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية تمر بعيدة عن المرمى بعد عرضية متقنة من علي معلول.

وفي الدقيقة 57، اضطر كارتيرون إجراء تبديل أول للأهلي بنزول محمد نجيب بدلاً من سعد الدين سمير والذي خرج بداعي الإصابة.

وعاد كارتيرون إلى إجراء تبديل ثان للأهلي بنزول صلاح محسن ليكون بديلاً لناصر ماهر في الدقيقة 58.

أولى تهديدات الأهلي في الشوط الثاني كانت في الدقيقة 64 بتسديدة من وليد أزارو من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائمة.

وأجرى كارتيرون التبديل الثالث والأخير اضطراريًا بخروج وليد سليمان في الدقيقة 74 ليحل بدلاً منه أيمن أشرف.

وكادت صلاح محسن في الدقيقة 75 أن يسجل هدف الأهلي الأول بعد انفراده بالمرمى لكن حارس حوريا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية المباراة عاد صلاح محسن ليهدر فرصة هدف محقق لصالح هدف الأهلي بعد انفراده بالمرمى إلا أنه يفشل في استغلال الفرصة وتمر الكرة بجوار القائم.

صلاح محسن ظهر للمرة الثالثة على التوالي باختراق من منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس في الدقيقة 89.

