النيجيري معروف يوسف يضع شرطا لقبول إعارته إلى «أهلي طرابلس»

وضع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، شرط خاصة للموافقة على الانتقال لنادى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم بدء من العام الحالي وهو ضرورة استمرار إيهاب جلال المدير الفني مع الفريق الليبي طوال فترة الإعارة.

وطلب معروف يوسف اعتبار عقد إعارته لنادى أهلي طرابلس الليبي مفسوخا تلقائيا حال رحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق فى أي وقت ليكون مصيره وبقائه مرتبط بتواجد المدير الفني طوال فترة الإعارة.

